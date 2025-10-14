Il dissesto fa più paura Al via uno studio urgente

Brunate, Torno, Faggeto Lario, Pognana Lario, Nesso, Lezzeno, Veleso e Bellagio, oltre a un aggiornamento specifico per Blevio, già oggetto di analisi a seguito degli eventi del 2021: sono i Comuni destinatari dello studio multidisciplinare urgente approvato dalla Giunta regionale, che scaturisce dall’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comunità Montana Triangolo Lariano. Lo scopo è aggiornare e approfondire la conoscenza del quadro geologico, idrogeologico, idraulico e forestale dei Comuni maggiormente colpiti dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Comasco tra il 22 e il 26 settembre scorso, focalizzandosi sul versante che si affaccia sulla sponda orientale del Lago di Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

