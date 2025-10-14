Il dispetto di Israele allo sponsor che non voleva più comparire sulle maglie della nazionale

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Reebok, noto marchio sportivo, è lo sponsor tecnico d'Israele e dopo aver subito forti pressioni ha chiesto di non avere nome né logo sulle maglie della nazionale di calcio. Nell'ultima partite sulle maglie di Israele è comparso il logo, ma rovesciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

