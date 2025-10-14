Il discorso del re | la storia vera dietro il film

Il discorso del re ( qui la recensione ) è un film storico e biografico del 2010 diretto da Tom Hooper, che si inserisce nel filone dei drammi incentrati su figure reali e grandi momenti istituzionali. Raccontando con tono intimo e umano la vicenda del futuro re Giorgio VI e della sua lotta contro la balbuzie, il film unisce l’eleganza formale del period drama britannico a un approccio emotivo moderno, capace di far percepire allo spettatore lo sforzo personale dietro la rigidità delle etichette regali. Il tono è sobrio ma coinvolgente, privo di spettacolarizzazioni, e punta tutto sul potere delle parole — o meglio, sull’incapacità di pronunciarle. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

