Il diritto di pensare studenti premiati in memoria del prof Carlo Flamigni

Sabato si è tenuta al liceo scientifico Forlì la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso “Il diritto di pensare” in memoria dell professor Carlo Flamigni, medico, ginecologo, ricercatore, pioniere della fecondazione assistita di rilevanza internazionale, primo direttore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

? Torino-Pisa: 0-0 Seguila LIVE (16esimi di finale Coppa Italia) - CRONACA, INTERVISTE, STATISTICHE Ampio turnover per Gilardino che deve pensare al derby di domenica. Diritto di cronaca su Punto Radio - facebook.com Vai su Facebook

Si può pensare ciò che si vuole sull’operazione della Global Sumud Flotilla. Ma attaccare una nave battente bandiera italiana in acque internazionali è un atto ostile in violazione del diritto internazionale. E’ urgente che il Ministro Crosetto venga in Parlamento - X Vai su X

Libertà di espressione e diritto allo sport, gli studenti neo 18enni e la Costituzione: «Veri valori, vogliamo crescere nel rispetto e nella tolleranza» VIDEO - Un tema insolito che ha appassionato i teenager marenesi che venerdì sera hanno affollato ... Secondo ilgazzettino.it

Studenti di diritto dell’Alma Mater cantano la presunzione d’innocenza. Con dedica a Enzo Tortora - BOLOGNA – Il primo brano s’intitola “Dal profondo del cuore”, ed è sulla presunzione d’innocenza. Come scrive bologna.repubblica.it