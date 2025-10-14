Il diritto di pensare studenti premiati in memoria del prof Carlo Flamigni

Forlitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato si è tenuta al liceo scientifico Forlì la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso “Il diritto di pensare” in memoria dell professor Carlo Flamigni, medico, ginecologo, ricercatore, pioniere della fecondazione assistita di rilevanza internazionale, primo direttore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

