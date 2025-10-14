Il dilemma di Arduino | è possibile restare punk dentro una big tech? Lo abbiamo a Massimo Banzi e Fabio Violante

Il ceo Fabio Violante e il co-fondatore Massimo Banzi spiegano a Wired come sarà il futuro dell'azienda: “La filosofia open source resta intatta, il team rimane in Italia e i prodotti continueranno a essere accessibili”, ma potranno contare sulle tecnologie avanzate di Qualcomm. 🔗 Leggi su Wired.it

