Il dilemma di Arduino | è possibile restare punk dentro una big tech? Lo abbiamo a Massimo Banzi e Fabio Violante

Wired.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ceo Fabio Violante e il co-fondatore Massimo Banzi spiegano a Wired come sarà il futuro dell'azienda: “La filosofia open source resta intatta, il team rimane in Italia e i prodotti continueranno a essere accessibili”, ma potranno contare sulle tecnologie avanzate di Qualcomm. 🔗 Leggi su Wired.it

il dilemma di arduino 232 possibile restare punk dentro una big tech lo abbiamo a massimo banzi e fabio violante

© Wired.it - Il dilemma di Arduino: è possibile restare punk dentro una big tech? Lo abbiamo a Massimo Banzi e Fabio Violante

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Dilemma Arduino 232 Possibile