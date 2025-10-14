Il delitto di Saman Abbas il giornalista Giammarco Menga presenta il suo libro a Piacenza
Sabato 18 ottobre alle 18, all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano in via Sant'Eufemia, il giornalista abruzzese Giammarco Menga - inviato della trasmissione televisiva “Quarto Grado” in onda su Rete4 - presenterà il suo libro “Il delitto di Saman Abbas” (Newton Compton Editori). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
