Il debutto di Victoria Beckham nella moda non è stato affatto facile | una nuova serie Netflix racconta com' è andata davvero

Il successo planetario con le Spice Girls, la parentesi WAG come “moglie di un calciatore”, il debutto nella moda e la nascita di una famosa linea beauty: Victoria Beckham ha vissuto molte vite, cambiando pelle e stile ogni volta. Anche se la passione per la moda l’ha definita da sempre (era, non a caso, l’elegantona Posh Spice) il fashion system ha guardato con sospetto la nascita del suo marchio: lo racconta lei stessa in una nuova serie Netflix, Victoria Beckham, già nella top 10 dei titoli più visti della piattaforma. Lo shopping da Gucci e la gaffe con Donatella Versace. La docu-serie sull’ex Posh Spice – tre episodi di circa 45 minuti – segue quella dedicata al marito, il calciatore David Beckham. 🔗 Leggi su Amica.it

