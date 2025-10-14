Il cuore di Giovanna non ha retto il furto | l’autopsia lo conferma

L’esame autoptico sul corpo di Giovanna Trovò, 79 anni, ha rivelato che la pensionata è deceduta a causa di un infarto. Gli inquirenti ora devono stabilire se il malore sia direttamente correlato al furto subito pochi minuti prima, mentre la donna era seduta su una panchina nel cuore di Conselve. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it