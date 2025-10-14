Il cuore di Giovanna non ha retto il furto | l’autopsia lo conferma

Padovaoggi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esame autoptico sul corpo di Giovanna Trovò, 79 anni, ha rivelato che la pensionata è deceduta a causa di un infarto. Gli inquirenti ora devono stabilire se il malore sia direttamente correlato al furto subito pochi minuti prima, mentre la donna era seduta su una panchina nel cuore di Conselve. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Giovanna Tanzi, la militante più longeva della Lega compie 100 anni: «Da Bossi a Salvini, nel partito sempre con il cuore» - La trevigliese Giovanna Tanzi ha festeggiato con un grande party, circondata dall’affetto di figli e nipoti, il traguardo dei 100 anni di vita. Segnala bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Cuore Giovanna Ha Retto