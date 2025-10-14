Il Covid-19 può alterare lo sperma e aumentare l’ansia nella prole | lo studio sui topi

Uno studio condotto su topi ha scoperto come l’infezione da Covid-19 nei padri può modificare lo sperma e influenzare il comportamento e lo sviluppo cerebrale della prole: "Se confermati anche negli esseri umani, questi risultati potrebbero avere un impatto su milioni di bambini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Fastidio intimo, irritazione, prurito: la #candida è un problema comune che può insorgere in diversi momenti della vita. Stress, alimentazione sbilanciata e uso prolungato di antibiotici possono alterare l’equilibrio della flora batterica favorendo la proliferazione - facebook.com Vai su Facebook

Dossier Coronavirus: tutte le norme, le ordinanze e le circolari adottate dal Governo e dalla Protezione civile dall’inizio dell’emergenza - Dalle prime ordinanze del ministero della Salute a gennaio fino all'ultimo decreto legge del Governo approvato ieri, sono moltissimi i provvedimenti (decreti legge, dpcm, ordnanze, circoalri, delibere ... quotidianosanita.it scrive

Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe - Insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici L’andamento giornaliero dei ... Da tg24.sky.it

Covid-19 in aumento: che cosa sappiamo davvero della variante Stratus e quali sono le raccomandazioni sui vaccini - E oggi, a distanza di oltre quattro anni dall’inizio della pandemia, i contagi tornano a salire. Riporta vanityfair.it