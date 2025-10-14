Il cospirazionista di destra Alex Jones dovrà risarcire le famiglie delle vittime di Sandy Hook con 1,4 miliardi
“La sparatoria non è stata altro che una messa in scena organizzata da attori della crisi per portare avanti un programma ideologico segreto”. Questa assoluta falsità riferita alla strage della scuola Sandy Hook- in cui morirono 26 persone tra cui 20 bambini tar i 6 e i 7 anni – costerà 1,4 miliardi al cospirazionista di estrema destra e fondatore del sito InfoWar, Alex Jones. Il fondatore del sito InfoWar, aveva di fatto definito il massacro del 14 dicembre 2012 per mano di Adam Lanza, una “bufala” del governo e le famiglie delle vittime degli “attori”. La Corte Suprema non riesaminerà la sentenza di condanna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
