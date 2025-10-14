Il cordoglio dei Ministri Crosetto e Salvini per la strage di Castel d’Azzano

Lidentita.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cordoglio delle istituzioni per quanto è accaduto a Castel d'Azzano. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

il cordoglio dei ministri crosetto e salvini per la strage di castel d8217azzano

© Lidentita.it - Il cordoglio dei Ministri Crosetto e Salvini per la strage di Castel d’Azzano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cordoglio ministri crosetto salviniTragedia del Circeo, Crosetto: “Un pilota non muore mai, vola solo più in alto” - Il ministro della Difesa omaggia i due militari che hanno perso la vita a Sabaudia. Lo riporta ilfaroonline.it

cordoglio ministri crosetto salviniCordoglio istituzionale per la morte dei due piloti a Sabaudia - La tragica scomparsa dei piloti dell’ Aeronautica Militare ha suscitato un’ondata di cordoglio istituzionale a livello nazionale. Scrive rainews.it

Riarmo, Mirella Serri: "Il governo si dichiara patriota, poi c'è Salvini che si dichiara contrario a quello che ha detto Crosetto" - La scrittrice Mirella Serri: "Salvini tira fuori un argomento assolutamente pretestuoso, i migranti con la difesa non c'entrano assolutamente niente. Da la7.it

Cerca Video su questo argomento: Cordoglio Ministri Crosetto Salvini