il consorzio nazionale imballaggi protagonista ad urbino

Urbino, 14 ott. (askanews) - Andrea Bettini e Matteo Marini sono i vincitori della Fenice CONAI 2025 per il giornalismo ambientale giovane, il riconoscimento promosso da CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, per valorizzare l'impegno delle nuove generazioni di giornalisti che si occupano di sostenibilità, economia circolare e innovazione ambientale. I premi sono stati consegnati venerdì sera a Urbino, nella suggestiva cornice del Festival del Giornalismo Culturale, main partner del premio insieme a Legambiente, nel giorno d'apertura della rassegna. Per la categoria scritto, la Fenice è andata a Matteo Marini, autore dell'articolo "Il team che costruisce i bracci robotici per gli 'spazzini' delle orbite e i 'carri attrezzi' spaziali" pubblicato su Repubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

