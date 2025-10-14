Il Consorzio nazionale imballaggi protagonista ad Urbino
Urbino, 14 ott. (askanews) - Andrea Bettini e Matteo Marini sono i vincitori della Fenice CONAI 2025 per il giornalismo ambientale giovane, il riconoscimento promosso da CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, per valorizzare l'impegno delle nuove generazioni di giornalisti che si occupano di sostenibilità, economia circolare e innovazione ambientale. I premi sono stati consegnati venerdì sera a Urbino, nella suggestiva cornice del Festival del Giornalismo Culturale, main partner del premio insieme a Legambiente, nel giorno d'apertura della rassegna. Per la categoria scritto, la Fenice è andata a Matteo Marini, autore dell'articolo "Il team che costruisce i bracci robotici per gli 'spazzini' delle orbite e i 'carri attrezzi' spaziali" pubblicato su Repubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Firmato l’accordo tra il Comune di Livorno, AAMPS/Retiambiente e il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti - facebook.com Vai su Facebook
Il Consorzio nazionale imballaggi protagonista ad Urbino - (askanews) – Andrea Bettini e Matteo Marini sono i vincitori della Fenice CONAI 2025 per il giornalismo ambientale giovane, il riconoscimento promosso da CONAI, il Consorzio Nazionale ... Come scrive askanews.it
CIAL al Salone della CSR 2025, un impegno che continua dalla prima edizione - Il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio CIAL al Salone della CSR 2025: un impegno che continua dalla prima edizione ... Si legge su ecodallecitta.it
Sostenibilità, lavoro, competenze e reputazione, Cial al Salone della Csr - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio partecipa al Salone della Csr e dell'innovazione sociale, ... Come scrive iltempo.it