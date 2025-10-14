Il consiglio comunale raccontato in 2 minuti | 14 ottobre 2025 | VIDEO

Viterbotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto nella mattina di martedì 14 ottobre, nella consueta sala di palazzo dei Priori, il consiglio comunale di Viterbo convocato in seduta ordinaria. Una seduta con al centro temi internazionali di grande rilevanza, accanto a questioni di carattere amministrativo e cittadino. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

consiglio comunale raccontato 2Empoli celebra l'81esimo dalla Liberazione con un Consiglio comunale aperto - Parlare, riflettere, approfondire il tema della memoria storica di una città all’interno del più alto organo istituzionale di governo, il Consiglio ... gonews.it scrive

Ordinanza 'panni stesi', in Consiglio Sestri i 237 emendamenti - Sono i numeri a creare sconforto in seno al consiglio comunale di Sestri Levante che dopo tre sedute durate decine di ore ha esaminato solo 60 dei 237 emendamenti dell' opposizione per altro ... Scrive ansa.it

Le sedute del consiglio comunale in streaming - Da ora in poi sarà possibile la trasmissione in streaming dei lavori dell’assemblea, degli eventi pubblici realizzati in municipio e la ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Comunale Raccontato 2