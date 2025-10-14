Il consiglio comunale raccontato in 2 minuti | 14 ottobre 2025 | VIDEO
Si è svolto nella mattina di martedì 14 ottobre, nella consueta sala di palazzo dei Priori, il consiglio comunale di Viterbo convocato in seduta ordinaria. Una seduta con al centro temi internazionali di grande rilevanza, accanto a questioni di carattere amministrativo e cittadino. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Consiglio comunale di #Milano ha respinto l'ordine del giorno del consigliere Carlo #Monguzzi per bloccare ogni collaborazione con Israele, incluso il gemellaggio con Tel Aviv. In Aula è scoppiato il caos e la presidente Elena #Buscemi ha chiesto lo sgomb - X Vai su X
Studio 100. . in diretta dal canale ufficiale il consiglio comunale del 13 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Empoli celebra l'81esimo dalla Liberazione con un Consiglio comunale aperto - Parlare, riflettere, approfondire il tema della memoria storica di una città all’interno del più alto organo istituzionale di governo, il Consiglio ... gonews.it scrive
Ordinanza 'panni stesi', in Consiglio Sestri i 237 emendamenti - Sono i numeri a creare sconforto in seno al consiglio comunale di Sestri Levante che dopo tre sedute durate decine di ore ha esaminato solo 60 dei 237 emendamenti dell' opposizione per altro ... Scrive ansa.it
Le sedute del consiglio comunale in streaming - Da ora in poi sarà possibile la trasmissione in streaming dei lavori dell’assemblea, degli eventi pubblici realizzati in municipio e la ... Da ilrestodelcarlino.it