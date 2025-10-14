Il confronto garbato tra Stefani e Manildo ma non esente da punzecchiature

Veneziatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Il fatto che ci siano due candidati che hanno un profilo garbato per me dovrebbe essere la normalità. La deviazione è che la politica sia uno scontro tra tifoserie e la pochezza degli argomenti sia difesa dalle urla». Impegnato in un tour di Venezia accompagnato dai candidati consiglieri de “Le. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

confronto garbato stefani manildoIl confronto "garbato" tra Stefani e Manildo (ma non esente da punzecchiature) - Il vicesegretario federale della Lega: «Pronto al confronto leale e aperto con tutti» ... Da veneziatoday.it

confronto garbato stefani manildoStefani e Manildo si confrontano sul sociale: «Così reperiremo i fondi» - A poche ore dall'investitura ufficiale a candidato del centrodestra, ecco il primo confronto a distanza. Scrive ilgazzettino.it

confronto garbato stefani manildoRegionali in Veneto, primo confronto Stefani-Manildo: stessa posa, identico garbo, idee così simili e nessun eccesso - Il leghista e il dem, a caccia dei moderati, sembrano avere programmi uguali: «Sarà difficile assistere a uno scontro» ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Confronto Garbato Stefani Manildo