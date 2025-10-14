Il Comune riorganizza le scuole | la Damiano finisce al Mordani le elementari si trasferiscono alla Novello

Arriva dal Comune di Ravenna una soluzione per evitare la temuta chiusura della scuola media Damiano. A partire dall’anno scolastico 202728 la Damiano sarà infatti interamente trasferita nell’edificio che attualmente ospita le elementari Mordani, mentre queste ultime avranno la loro nuova sede. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

