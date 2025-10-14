Il Comune è salvo dal dissesto ma l’Acs non è sanabile

Tempo di lettura: 3 minuti A quasi tre mesi dall’insediamento a Palazzo città nelle vesti di Commissario Straordinario, il Prefetto Giuliana Perrotta convoca la stampa per fare il punto della situazione su una serie di provvedimenti adottati, alcuni dei quali hanno fatto molto discutere la politica locale. PRE-DISSESTO E SITUAZIONE FINANZIARIA La situazione finanziaria dell’Ente è stato il problema più importante da affrontare al quale, chiaramente, sono concatentati tutti gli altri. In soli tre mesi abbiamo fatto molte cose con un’azione sviluppata a 360 gradi, ma ora si comincia a vedere una luce in fondo al tunnel. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Il Comune è salvo dal dissesto, ma l’Acs non è sanabile”

Contenuti che potrebbero interessarti

Si è svolta questa mattina a San Salvo la Marcia della Pace, promossa dal Comune attraverso il Settore Politiche Sociali, con la partecipazione entusiasta di centinaia di studenti delle scuole cittadine, insieme a istituzioni, autorità civili, associazioni e cittadini. - facebook.com Vai su Facebook

Il Comune di Marzabotto verso il dissesto perché il Viminale non versa i soldi anticipati per gli investimenti del Pnrr - Il Comune rischia il dissesto perché il ministero dell’Interno – lo stesso che sta valutando l’avvio della procedura – non ha ancora compensato le spese sostenute dall’ente per i lavori finanziati dal ... ilfattoquotidiano.it scrive

Comune fuori dal dissesto. L’Osl ha chiuso il fascicolo: "Finalmente si riparte" - Il delegato Del Soldato: "Dati clamorosi, i conti all’epoca erano in salute". Scrive lanazione.it

"Il Comune delibererà il dissesto". Bellesi ’cede’ i conti al liquidatore: "Obiettivi mancati ma tutto pagato" - E’ arrivata l’ufficialità: la convocazione del Consiglio comunale chiamato a deliberare sul dissesto, sarà giovedì 5 dicembre alle 18. Riporta lanazione.it