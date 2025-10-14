Il Comune di Telese ospita la figlia di un soldato della 45ª Divisione USA

Tempo di lettura: 3 minuti Questa mattina il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, insieme al Presidente dell’Istituto Storico Sannio Telesino, Emilio Bove, ha accolto con cordiale solennità Caroline Gastaldo, figlia di Leno Gastaldo, giovane soldato della 45ª Divisione di Fanteria statunitense – nota come “Thunderbirds” – che nell’ottobre del 1943 partecipò attivamente alla liberazione del territorio telesino dall’occupazione nazifascista. L’incontro si è tenuto nella Sala Consiliare del Municipio, dove Caroline Gastaldo ha ricevuto dal Sindaco una pergamena commemorativa in memoria del padre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

