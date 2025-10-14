Il Comune di Itala condannato per condotta antisindacale
Il Tribunale del Lavoro di Messina ha accolto il ricorso presentato dalla Cisl Fp di Messina, condannando il Comune di Itala per condotta antisindacale.La sentenza riconosce la mancata attivazione, nei termini previsti, del tavolo di contrattazione decentrata per il personale dipendente, per il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
