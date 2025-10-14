Il Comune di Itala condannato per condotta antisindacale

Messinatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale del Lavoro di Messina ha accolto il ricorso presentato dalla Cisl Fp di Messina, condannando il Comune di Itala per condotta antisindacale.La sentenza riconosce la mancata attivazione, nei termini previsti, del tavolo di contrattazione decentrata per il personale dipendente, per il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

comune itala condannato condottaItala, Comune condannato per condotta antisindacale verso i dipendenti - Il Tribunale del Lavoro di Messina ha accolto il ricorso presentato dal sindacato Cisl Funzione Pubblica di Messina, condannando il Comune di Itala per condotta antisindacale. sikilynews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Comune Itala Condannato Condotta