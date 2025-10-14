Il comparto dei veicoli commerciali a settembre registra un significativo incremento delle immatricolazioni | +18,8%

ROMA (ITALPRESS) – Il comparto dei veicoli commerciali registra a settembre un significativo incremento delle immatricolazioni: +18,8% con 16.905 unità contro le 14.226 dello stesso mese del 2024, che aveva segnato una contrazione del 19,3%, e permette al mercato di riavvicinarsi ai volumi registrati nel settembre 2023 (-4,1%). Lo rende noto Unrae, spiegando che “ questo risultato rafforza il segnale positivo emerso già ad agosto, che aveva interrotto undici mesi consecutivi di contrazioni. Nel periodo gennaio-settembre, tuttavia, il bilancio rimane negativo con 141.642 immatricolazioni rispetto alle 150. 🔗 Leggi su Ildenaro.it