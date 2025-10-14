Il Como oltre Nico Paz | Fabregas stravede per Baturina

La telefonata del tecnico è stata decisiva per il sì del centrocampista croato Il Como non è solo Nico Paz. L’altro grande gioiello a disposizione di Fabregas è stato preso l’estate scorsa e si chiama Martin Baturina. Ventitré anni da compiere il prossimo 16 febbraio, il croato è partito un po’ a rilento rispetto alle previsioni ma solo perché necessita, anche a lui, del tempo necessario per ambientarsi nel calcio italiano. E nel calcio di Fabregas, decisivo per il suo arrivo a Como. (LaPresse) – Calciomercato.it La telefonata dello spagnolo ha fatto la differenza per battere una concorrenza che comprendeva club anche di rango superiore al Como. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

