Arezzo, 14 ottobre 2025 – Il commento di Filippo Vagnoli sui risultati delle regionali della lista civica E' ora- Tomasi presidente «La Lista civica di Filippo Vagnoli si afferma come la quarta lista politica in provincia di Arezzo, la seconda nello schieramento di centrodestra al pari di Forza Italia, la prima in Casentino per numero di consensi, con 4.308 preferenze personali complessive. Filippo Vagnoli, all'indomani delle elezioni regionali commenta così i risultati ottenuti. "Ringrazio davvero tutti coloro che hanno creduto nel progetto che ho proposto e nella mia persona. Il risultato ottenuto è straordinario, soprattutto alla luce del fatto che sul territorio, c'erano altri due candidati importanti che hanno raccolto insieme più di 2000 preferenze.

