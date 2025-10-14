Il comandante generale dell' Arma dei carabinieri a Verona | Una tragedia è da Nassiriya che non avevamo così tante perdite

È arrivato a Verona anche il generale Salvatore Luongo, comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per esprimere il cordoglio e la vicinanza dello Stato ai famigliari dei tre militari rimasti uccisi durante l'operazione di questa mattina a Castel d'Azzano, nonché vicinanza agli oltre venti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

