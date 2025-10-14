Il comandante generale dell' Arma dei carabinieri a Verona | Una tragedia è da Nassiriya che non avevamo così tante perdite

Veronasera.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato a Verona anche il generale Salvatore Luongo, comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per esprimere il cordoglio e la vicinanza dello Stato ai famigliari dei tre militari rimasti uccisi durante l'operazione di questa mattina a Castel d'Azzano, nonché vicinanza agli oltre venti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

comandante generale arma carabinieriCastel d’Azzano, il comandante dei Carabinieri Luongo: “Mai così tante perdite da Nassiriya” - Dobbiamo prima di tutto pensare ai familiari di questi tre carabinieri che stanno vivendo il dolore di ... Come scrive lapresse.it

comandante generale arma carabinieri«Da Nassirya e dal Pilastro non avevamo perdite così, 3 carabinieri hanno sacrificato la vita per portare avanti la nostra missione»: il dolore del comandante generale ... - Il comandante generale dei carabinieri, Salvatore Luongo, è arrivato a Verona. Segnala msn.com

comandante generale arma carabinieriCarabinieri uccisi dal crollo di un casolare, il cordoglio del comandante generale Luongo - Esplosione nella notte a Castel d’Azzano (VR) durante un’operazione di sgombero: crollato un casolare, deceduti tre carabinieri. Come scrive ecoaltomolise.net

Cerca Video su questo argomento: Comandante Generale Arma Carabinieri