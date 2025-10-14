Il comandante della Nato vuole più flessibilità nelle regole d’ingaggio per gestire il confine con la Russia

Per rispondere prontamente a eventuali minacce russe servono nuove regole. Parola del generale statunitense Alexus Grynkewich, comandante in capo della Nato, che ha chiesto agli alleati “ più flessibilità ” nelle regole d’ingaggio in modo da poter gestire meglio la difesa del fianco Est europeo. Alla vigilia della ministeriale difesa dell’Alleanza atlantica, dove il tema verrà affrontato, diverse fonti confermano che uno dei problemi individuati sono i “ limiti nazionali ” imposti da ogni capitale quando fornisce i mezzi – come i jet da combattimento – al comando Nato. Tutto questo dopo che la Nato ha deciso di militarizzare il confine Est con l’operazione “ Sentinella orientale “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il comandante della Nato vuole “più flessibilità” nelle regole d’ingaggio per gestire il confine con la Russia

Scopri altri approfondimenti

«Il 3 novembre scoppierà la terza guerra mondiale»: le parole del generale della Nato scatenano il panico. Richard Shirreff, ex comandante dell'Alleanza, ha ipotizzato la data dell'attacco russo - facebook.com Vai su Facebook

Nato, Alexus Grynkewich nominato nuovo comandante supremo - Cavoli come 21° comandante supremo alleato in Europa (Saceur) durante una ... Lo riporta tg24.sky.it

Comandante supremo Nato, 'abbiamo reagito con rapidità' - "La Nato ha risposto con decisione e rapidità alla situazione, dimostrando le nostre capacità e determinazione a difendere il territorio alleato". Riporta notizie.tiscali.it