Il colpo alla nuca lo sparo e la fuga del killer | ecco le immagini dell' omicidio di Paolo Taormina
Il proiettile e i vari frammenti rinvenuti sono stati estratti dal cadavere di Paolo Taormina e adesso tutto il materiale repertato sarà inviato al Ris dei carabinieri di Messina per gli accertamenti balistici. Si è conclusa questa mattina l’autopsia sul corpo del ventenne ucciso domenica notte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Paolo Taormina ucciso da un colpo di pistola alla nuca, il padre: "Voglio incontrare Maranzano, voglio chiedergli perché". La tac ha confermato il proiettile nel cranio. Giallo sull'arma - X Vai su X
Un colpo di pistola alla nuca ha ucciso Paolo Taormina, 21 anni, sabato notte 11 ottobre 2025 a Palermo: la Tac lo conferma, ma il caso si tinge di mistero. Gaetano Maranzano, fermato per l’omicidio domenica 12 ottobre 2025, ammette lo sparo, mentre i dubb - facebook.com Vai su Facebook
Il colpo di pistola a bruciapelo, l'ombra dell'agguato, la fuga, i possibili complici: il film dell'omicidio di Paolo Taormina (Foto) - La Tac conferma il colpo a bruciapelo alla nuca: Maranzano fermato dopo l'ammissione, tensioni social e il sospetto di un complice con una bottiglia rotta ... Scrive lasicilia.it
Gaetano Maranzano, in un frame il killer con la pistola in mano. Il colpo alla nuca, la fuga in auto e le collane fatte sparire: così ha ucciso Paolo Taormina - C'è un frame che riprende Gaetano Maranzano, fermato con l'accusa di omicidio, mentre tiene in mano la pistola con cui poco dopo assassinerà Paolo Taormina, 21 ... Segnala corriereadriatico.it
Gaetano Maranzano, in un frame il killer con la pistola in mano. Il colpo alla nuca e la fuga: così ha ucciso Paolo Taormina - C'è un frame che riprende Gaetano Maranzano, fermato con l'accusa di omicidio, mentre tiene in mano la pistola con cui poco dopo assassinerà Paolo Taormina, 21 ... Lo riporta ilmattino.it