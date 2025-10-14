Il colpo alla nuca lo sparo e la fuga del killer | ecco le immagini dell' omicidio di Paolo Taormina

Palermotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il proiettile e i vari frammenti rinvenuti sono stati estratti dal cadavere di Paolo Taormina e adesso tutto il materiale repertato sarà inviato al Ris dei carabinieri di Messina per gli accertamenti balistici. Si è conclusa questa mattina l’autopsia sul corpo del ventenne ucciso domenica notte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

