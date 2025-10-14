Il colonnello Di Terlizzi va in pensione il saluto delle Fiamme Gialle

Lucca, 14 ottobre 2025 – Il colonnello Vito Di Terlizzi, conosciuto in provincia di Lucca per aver guidato per tanti anni il Nucleo di Polizia economico finanziaria, in occasione del compimento del 60° anno di età, lascia il servizio attivo. Ufficiale superiore di altissimo pregio per professionalità e valori umani, va in pensione dopo oltre 41 anni dedicati al servizio, alle istituzioni e soprattutto al riconoscimento e all’affermazione della legalità. Apprezzato dal personale di tutti i reparti del Comando Provinciale di Lucca, ha saputo, con il proprio tratto, stile militare e l’immancabile gentilezza, conquistare unanime considerazione e stima tra le autorità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

