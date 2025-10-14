Il colonnello Di Terlizzi va in pensione il saluto delle Fiamme Gialle
Lucca, 14 ottobre 2025 – Il colonnello Vito Di Terlizzi, conosciuto in provincia di Lucca per aver guidato per tanti anni il Nucleo di Polizia economico finanziaria, in occasione del compimento del 60° anno di età, lascia il servizio attivo. Ufficiale superiore di altissimo pregio per professionalità e valori umani, va in pensione dopo oltre 41 anni dedicati al servizio, alle istituzioni e soprattutto al riconoscimento e all’affermazione della legalità. Apprezzato dal personale di tutti i reparti del Comando Provinciale di Lucca, ha saputo, con il proprio tratto, stile militare e l’immancabile gentilezza, conquistare unanime considerazione e stima tra le autorità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
"Si dice che un pilota non muore mai, vola solo più in alto, ma non posso nascondere il profondo dolore per la notizia della tragica scomparsa del Colonnello Simone Mettini, Comandante di Stormo ed esperto pilota istruttore, e del giovane Allievo Lorenzo Nu - facebook.com Vai su Facebook
Il colonnello Di Terlizzi va in pensione, il saluto delle Fiamme Gialle - Lucca, 14 ottobre 2025 – Il colonnello Vito Di Terlizzi, conosciuto in provincia di Lucca per aver guidato per tanti anni il Nucleo di Polizia economico finanziaria, in occasione del compimento del ... Da lanazione.it
Guardia di Finanza, in pensione il colonnello Vito Di Terlizzi - Ha diretto per anni il locale nucleo di polizia economico finanziaria ... Lo riporta luccaindiretta.it