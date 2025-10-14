Il colloquio di lavoro ' al buio' | Il nome dell' azienda una chimera ufficio quasi vuoto e raccolta dati State attenti

Cesenatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ricerca di un lavoro è spesso un fattore di stress e ansia per molte persone e a volte ci si muove all'interno della ‘giungla’ degli annunci online, una donna racconta una esperienza quanto meno singolare riscontrata nel corso di un colloquio di lavoro che non sembra azzardato definire. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Kim Kardashian va a un appuntamento al buio con il curriculum (per colpa della mamma): «Credevo fosse un colloquio di lavoro» - Kim Kardashian ha portato il sou curriculum a un appuntamento al buio. Da leggo.it

Oroscopo: i 12 Segni a un colloquio di lavoro - Emozioni, aspettative, tensioni e piccoli espedienti che ognuno usa per convincere chi ha davanti: l'Orosocpo e le Stelle ci aiutano. Scrive tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Colloquio Lavoro Buio Nome