Il Club Piazzano Ebano a segno nel campionato a squadre di serie A2
Il Club Piazzano Ebano si riscatta e va segno nella sua prima gara interna del campionato a squadre di serie A2 battendo per 4 a 2 il team salentino dell'OutLine Lecce. Sono stati molti gli appassionati che hanno seguito da vicino i sei match in programma, dando il giusto caloroso apporto agli.
