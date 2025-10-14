Il ’Club del fornello’ Festa per i quarant’anni e donazione benefica | Custodi della tradizione

Nell’elegante cornice del Ridotto del Teatro Comunale, si è svolto nei giorni scorsi il pranzo di gala per festeggiare i 40 anni del ’Club del Fornello’ di Ferrara. Si tratta di un’associazione tutta al femminile, senza scopo di lucro, volta a valorizzare la convivialità, la tradizione e la cultura del cibo. La sede centrale si trova a Piacenza, ma in tutta Italia il club, oggi guidato da Gisella Pampari Corvi, presente a Ferrara, conta 40 circoli affiliati. Nel fare gli onori di casa, la presidente del club ferrarese, Eleonora Bottazzi Lunghini, ha ringraziato il Comune di Ferrara per aver patrocinato l’evento e, nello specifico, agli assessori Coletti e Fornasini presenti al pranzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

