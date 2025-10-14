Il Cilento diventa goloso con Choco Italia | dal 17 al 19 ottobre tappa a Santa Maria di Castellabate

Salernotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Choco Italia raggiungerà il Cilento, dopo il successo nel Molise e nel Lazio, per il suo terzo appuntamento di stagione. Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre si fermerà in Piazza Lucia, a pochi metri dal lungomare di Santa Maria di Castellabate.La fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

