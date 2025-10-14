il chelsea riceve un triplo infortunio prima della buccia di banana della premier league

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Due degli acquisti estivi del Sunderland potrebbero perdere la trasferta dei Black Cats allo Stamford Bridge in meno di due settimane, mentre uno sarà sicuramente assente per la partita. Il Chelsea accoglie il Sunderland nell’SW6 il prossimo fine settimana sperando di evitare una potenziale buccia di banana della Premier League. Il club neopromosso del nord-est ha iniziato bene la nuova stagione, ottenendo tre vittorie e due pareggi nelle prime sette partite, lo stesso record del Chelsea. Potrebbe piacerti Il Sunderland riceve un triplo infortunio prima dello scontro con il Chelsea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

