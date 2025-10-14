Il Cesena svela la terza maglia sarà indossata dai bianconeri contro lo Spezia

Il Cesena insieme allo sponsor tecnico Erreà ha presentato la terza maglia del Cavalluccio nelle stanze di Palazzo Romagnoli, storica dimora del centro di Cesena. Sarà indossata contro lo Spezia nella prossima giornata di campionato.“La presenza sul petto dello stemma ispirato all’85esimo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

