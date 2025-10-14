Il centrosinistra e le Regionali di Puglia 2025 | Decaro incontra il M5S e si collega con Conte

Baritoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha partecipato assieme ai dirigenti del M5S al primo incontro con gli esponenti pentastellati dopo la presentazione, ieri, delle liste con i candidati alla consultazione in programma il 23 e il 24 novembre. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

centrosinistra regionali puglia 2025Regionali Puglia, ecco perché potrebbe non esserci una lista Lobuono - Ma potrebbe non esserci spazio per la lista civica di Luigi Lobuono. Si legge su policymakermag.it

centrosinistra regionali puglia 2025Regionali, Decaro e l’incognita Stea: a rischio candidatura e sesta lista. Paolicelli: «Nuova storia» - Restano poco più di dieci giorni in Puglia per presentare le liste elettorali che sosterranno il candidato del centrosinistra Antonio Decaro e il progetto della sesta formazione ... quotidianodipuglia.it scrive

centrosinistra regionali puglia 2025Il centrodestra ha deciso i candidati per le regionali in Puglia, Veneto e Campania - Saranno rispettivamente Luigi Lobuono, Alberto Stefani ed Edmondo Cirielli: ci sono voluti mesi di trattative fra i partiti ... Segnala ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Centrosinistra Regionali Puglia 2025