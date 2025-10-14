Il centrosinistra e le Regionali di Puglia 2025 | Decaro incontra il M5S e si collega con Conte

Il candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha partecipato assieme ai dirigenti del M5S al primo incontro con gli esponenti pentastellati dopo la presentazione, ieri, delle liste con i candidati alla consultazione in programma il 23 e il 24 novembre. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sky tg24. . Il candidato del campo largo di centrosinistra ha vinto le Regionali riconfermandosi governatore. Giani: “Il modello Toscana si riflette sul piano nazionale”. Esulta Schlein: “Vittoria che ci dà gioia e speranza, coalizione in salute”. Nel video un estratto - facebook.com Vai su Facebook

Il candidato del campo largo di centrosinistra Eugenio Giani vince le Regionali in Toscana e si riconferma governatore. Gli sfidanti erano Alessandro Tomasi del centrodestra e Antonella Bundu di Toscana rossa. Pd primo partito, poi Fdi. Affonda la Lega. Afflu - X Vai su X

Regionali Puglia, ecco perché potrebbe non esserci una lista Lobuono - Ma potrebbe non esserci spazio per la lista civica di Luigi Lobuono. Si legge su policymakermag.it

Regionali, Decaro e l’incognita Stea: a rischio candidatura e sesta lista. Paolicelli: «Nuova storia» - Restano poco più di dieci giorni in Puglia per presentare le liste elettorali che sosterranno il candidato del centrosinistra Antonio Decaro e il progetto della sesta formazione ... quotidianodipuglia.it scrive

Il centrodestra ha deciso i candidati per le regionali in Puglia, Veneto e Campania - Saranno rispettivamente Luigi Lobuono, Alberto Stefani ed Edmondo Cirielli: ci sono voluti mesi di trattative fra i partiti ... Segnala ilpost.it