ROMA – È con immenso piacere rendere omaggio all’incessante opera del Presidente del Centro Studi Federico II, dottor Giuseppe di Franco, e del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, dottor Goffredo Palmerini. Sin dal 2021, questi due illustri leader hanno intrapreso un dialogo interculturale e multiculturale che ha saputo promuovere valori fondamentali quali la pace e la diffusione della cultura italiana nel panorama internazionale, con risultati straordinari. Le numerose e prestigiose iniziative realizzate negli Stati Uniti, in Europa ( Austria, Francia, Slovacchia ), in Vaticano e nel nostro amato paese ( Palermo, Roma, Venezia ) attestano la profonda condivisione e il sostegno ricevuto dalle Autorità coinvolte. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - IL CENTRO STUDI FEDERICO II, UNA REALTA’ CULTURALE DI GRANDE VALORE