IL CENTRO STUDI FEDERICO II UNA REALTA’ CULTURALE DI GRANDE VALORE

  ROMA – È con immenso piacere rendere omaggio all’incessante opera del Presidente del  Centro Studi Federico II, dottor  Giuseppe di Franco, e del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, dottor  Goffredo Palmerini. Sin dal 2021, questi due illustri leader hanno intrapreso un dialogo interculturale e multiculturale che ha saputo promuovere valori fondamentali quali la pace e la diffusione della cultura italiana nel panorama internazionale, con risultati straordinari.   Le numerose e prestigiose iniziative realizzate negli  Stati Uniti, in Europa ( Austria,  Francia,  Slovacchia ), in  Vaticano  e nel nostro amato paese ( Palermo,   Roma,  Venezia ) attestano la profonda condivisione e il sostegno ricevuto dalle Autorità coinvolte. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

