Il centro commerciale festeggia il compleanno in compagnia dei supereroi più amati di sempre

Ravennatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro commerciale Le Maioliche festeggia il suo super compleanno con l’Heroes Bus. Domenica 19 ottobre, dalle 15 alle 19, in programma una festa piena di energia e divertimento insieme agli eroi dell’Heroes Bus. Un pomeriggio tra giochi, sfide, laboratori e missioni speciali per tutti i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Samira Lui arriva a Villorba: sarà ospite d'onore al 12° compleanno del Panorama - Sabato 18 ottobre Samira Lui sarà ospite al 12° compleanno del Centro Commerciale Panorama di Villorba. Secondo nordest24.it

Porte di Mestre, il centro commerciale compie 30 anni e festeggia con nuovi negozi, un parco divertimenti e un'Accademia di ballo - All'inizio degli anni Novanta del secolo scorso, infatti, l'unica eccezione era il Centro direzionale Terraglio Uno che aprì la ... Lo riporta ilgazzettino.it

Festa di compleanno per il Centro commerciale naturale - Svelato il calendario degli eventi che si articoleranno tra domenica primo giugno e lunedì 2 giugno nelle strade del borgo FORNACI DI BARGAE’ stato reso noto in questi giorni il calendario degli ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Centro Commerciale Festeggia Compleanno