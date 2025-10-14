Il Centenario Città di Castello celebra Nuvolo

Un anno intero per celebrare e ricordare Nuvolo, al secolo Giorgio Ascani (foto sotto), pioniere della pittura serigrafica e figura di rilievo dell’arte contemporanea italiana. Il primo evento, “Nuvolo for Kids“ è per il 13 dicembre e coinvolgerà le scuole e i bambini dell’Altotevere in attività dedicate all’artista. A gennaio in Pinacoteca verrà poi inaugurata la “Presentazione Ciclica delle opere di Nuvolo“: una mostra di diciotto mesi, durante la quale ogni cinque settimane verrà cambiato l’allestimento della ‘Sala Nuvolo’ all’interno del percorso museale. In tutto undici allestimenti per raccontare l’intero lavoro dell’artista, dalle prime Serotipie del 1952 ai Legni Collage del 2002 (la maggior parte delle opere sono inedite o esposte in rare occasioni). 🔗 Leggi su Lanazione.it

