Il Centenario Città di Castello celebra Nuvolo
Un anno intero per celebrare e ricordare Nuvolo, al secolo Giorgio Ascani (foto sotto), pioniere della pittura serigrafica e figura di rilievo dell’arte contemporanea italiana. Il primo evento, “Nuvolo for Kids“ è per il 13 dicembre e coinvolgerà le scuole e i bambini dell’Altotevere in attività dedicate all’artista. A gennaio in Pinacoteca verrà poi inaugurata la “Presentazione Ciclica delle opere di Nuvolo“: una mostra di diciotto mesi, durante la quale ogni cinque settimane verrà cambiato l’allestimento della ‘Sala Nuvolo’ all’interno del percorso museale. In tutto undici allestimenti per raccontare l’intero lavoro dell’artista, dalle prime Serotipie del 1952 ai Legni Collage del 2002 (la maggior parte delle opere sono inedite o esposte in rare occasioni). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Un secolo di Nuvolo, presentato programma di eventi per il Centenario. E’ stato presentato ieri pomeriggio (12 ottobre) a Città di Castello, nel Salone d’onore della Pinacoteca, il programma di eventi previsti per i 100 anni di Giorgio Ascani “Nuvolo”, pioniere d Vai su Facebook
Acerra celebra centenario acquisizione Castello dei Conti - Acerra si appresta a celebrare il centenario dell'acquisizione a patrimonio pubblico del Castello dei Conti con una serie di eventi commemorativi, finalizzati a valorizzare uno dei simboli più ... ansa.it scrive
Salgono a 21 i centenari di Città di Castello - Un nuovo traguardo di vita raggiunto a Città di Castello, dove Pia Galeotti ha celebrato con familiari ed amici il raggiungimento del secolo di vita, portardo a 21 il numero dei centenari residenti ... ansa.it scrive