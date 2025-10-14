Il cast di LOL 6 | i nomi e le foto dei concorrenti quando uscirà in streaming su Prime Video

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prime Video ha annunciato il cast ufficiale di LOL: Chi ride è fuori 6. Dieci comici di fama si contenderanno il titolo di "re della risata" senza ridere: Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada. Svelato anche chi sarà alla conduzione di LOL Halloween Special 2026: la Gialappa's Band composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin. 🔗 Leggi su Fanpage.it

