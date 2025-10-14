Il caso in Consiglio comunale | | Blocchiamo i farmaci di Israele
Una mozione per chiedere la sospensione della vendita di farmaci provenienti da Israele nelle farmacie comunali di Monza infiamma il dibattito politico in città. A depositarla in Consiglio comunale è stata LabMonza, che invita FarmaCom, la società partecipata che gestisce le farmacie comunali, "a sospendere, nei limiti delle normative vigenti, la commercializzazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici israeliani", garantendo comunque "la continuità terapeutica e la disponibilità dei medicinali essenziali". "La nostra proposta – spiegano dal movimento – si fonda sui principi della Costituzione italiana, che ripudia la guerra e promuove il rispetto dei diritti fondamentali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
