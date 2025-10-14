Il ‘caso’ Firenze Per i democratici mai così male

Firenze. Non è una città. È il santuario del progressismo italiano. C’è un caso Firenze che parla coi numeri. Un dato che, nel voto toscano, assume un significato politico più profondo. Entro i confini comunali, il Pd raccoglie la percentuale più bassa di tutta la regione: ben al di sotto del 30%, la soglia critica, superata persino a Massa-Carrara (30,4%) — un tempo terra di anarchici — e lambita a Lucca la Bianca (29,6%). I Dem restano, per ora, il primo partito in città, ma con il 27,6% dei consensi – un sacrilegio – avvicinati da Fratelli d’Italia al 22,8%. E il quasi pareggio storico nel cuore rinascimentale, l’anima di Palazzo Vecchio, è la resa di Fort Apache: i Dem al 24%, FdI al 23,3%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

