Il caso di Libera | ha l' ok per il suicidio assistito ma non può assumere il farmaco da sola

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha il via libera per il suicidio assistito, ma essendo paralizzata, non può assumere il farmaco da sola. È il caso di Libera (nome di fantasia), una donna di 55 anni toscana affetta da sclerosi multipla, per cui al momento non esiste un alcun dispositivo per permettere l'autosomministrazione del. 🔗 Leggi su Today.it

