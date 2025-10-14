Il caschetto di Emma Stone è il taglio più desiderato dell’autunno e sì richiede più lavoro di quanto pensi

Emma Stone lo ha rifatto: ha trasformato un semplice caschetto in un manifesto di eleganza (e pazienza). Dopo aver rasato la testa per il suo nuovo film Bugonia, la vincitrice dell’Oscar ha portato il mondo con sé nel suo “hair growth journey” — da un pixie perfetto, passando per un bixie adorabile, fino al bob che ora ha ufficialmente conquistato l’internet. Ma non lasciarti ingannare: dietro quelle onde morbide e perfette non c’è solo fortuna genetica. C’è la mano (e la visione) della sua hairstylist di fiducia, Mara Roszak, che ha rivelato i segreti dietro il taglio più copiato della stagione — e sì, puoi provarci anche tu a casa, con un po’ di pratica e i prodotti giusti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

