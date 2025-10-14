Il cardinale Ravasi | Le marce per la pace come processioni laiche
Cardinal Gianfranco Ravasi, con il rilascio degli ostaggi e la pace annunciata a Gaza, questo è il giorno più opportuno per parlare di paura e speranza? Il presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, che stasera apre l’anno sociale del Centro San Domenico di Bologna con una lectio magistralis su questi due sentimenti, sorride: "In effetti la mia conferenza si incastona in un crinale che ha alle spalle la carneficina e innanzi a sé la pace possibile. Papa Wojtyla nel suo dramma teatrale La bottega dell’orefice scrive che non c’è paura senza speranza né speranza senza paura. Sono due dimensioni della vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
