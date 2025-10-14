Il cardinale Pizzaballa e frate Brena Dal Medio Oriente messaggi di speranza

di Marianna Grazi FIRENZE La luce di Firenze si intreccia con quella del Medio Oriente in un momento storico carico di speranza. Dal cuore della città, a Palazzo Vecchio, venerdì e sabato il Festival Luce! 2025 — dedicato all’inclusione, al dialogo e all’incontro tra le diversità — porterà due voci simbolo di questo cammino: il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, e Frate Matteo Brena, Commissario di Terra Santa della Toscana. Il tema scelto per la quinta edizione, "Senza filtri", invita a guardare la realtà senza maschere né semplificazioni, lasciando spazio all’ascolto e alla verità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

