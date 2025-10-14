Il Cardinale Paolo Lojudice protagonista a Villa Pettini

Arezzonotizie.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Essere un’onda travolgente di operatori di pace”. È l’invito rivolto dal Cardinale Paolo Lojudice poco tempo fa ai giovani. Tornerà a ribadirlo con forza in un luogo di pace e accoglienza come Villa Pettini. Giovedì 16 ottobre alle ore 21 l’Arcivescovo di Siena incontrerà i cittadini, gli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

