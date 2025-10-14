Da circa tre settimane, il carcere di Bolzano ha aperto un profilo Instagram per raccontare la vita quotidiana dei detenuti, le loro attività e i progetti avviati in collaborazione con il comune altoatesino e le associazioni territoriali. A breve, dovrebbe creare anche una pagina Facebook. Si tratta del primo istituto di detenzione in Italia a sperimentare questa iniziativa; avrà una durata di sei mesi e, se si rivelerà un’esperienza positiva, proseguirà. Il carcere si trova nel pieno centro del capoluogo altoatesino, in un edificio dell’Ottocento. Nel luglio del 2024, l’ Associazione Antigone -che tutela i diritti delle persone detenute- lo aveva visitato e aveva denunciato le condizioni strutturali in decadenza, oltre che gravi problemi di muffa e di infiltrazioni, l’assenza di doccia nei bagni, il sovraffollamento e la carenza di personale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

