Il carcere di Bolzano ha aperto un profilo Instagram

Metropolitanmagazine.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da circa tre settimane, il carcere di Bolzano ha aperto un profilo Instagram per raccontare la vita quotidiana dei detenuti, le loro attività e i progetti avviati in collaborazione con il comune altoatesino e le associazioni territoriali. A breve, dovrebbe creare anche una pagina Facebook. Si tratta del primo istituto di detenzione in Italia a sperimentare questa iniziativa; avrà una durata di sei mesi e, se si rivelerà un’esperienza positiva, proseguirà. Il carcere si trova nel pieno centro del capoluogo altoatesino, in un edificio dell’Ottocento. Nel luglio del 2024, l’ Associazione Antigone -che tutela i diritti delle persone detenute- lo aveva visitato e aveva denunciato le condizioni strutturali in decadenza, oltre che gravi problemi di muffa e di infiltrazioni, l’assenza di doccia nei bagni, il sovraffollamento e la carenza di personale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

il carcere di bolzano ha aperto un profilo instagram

© Metropolitanmagazine.it - Il carcere di Bolzano ha aperto un profilo Instagram

Altri contenuti sullo stesso argomento

carcere bolzano ha apertoIl carcere di Bolzano sbarca sui social per raccontare la riabilitazione dei detenuti: «Non è solo pena, ma anche crescita» - Immaginare la vita dentro al carcere e la riabilitazione dei detenuti non è facile. msn.com scrive

Evasione dal carcere di Bolzano, preso uno dei due fuggitivi - Due detenuti, un cittadino marocchino di 30 anni e un cittadino tunisino di 19, sono evasi nel pomeriggio di domenica 17 agosto dal carcere di Bolzano. Secondo rainews.it

Ancora in fuga uno dei due evasi dal carcere di Bolzano - Si tratta di un marocchino 30enne catturato dalla polizia in piazza Terme a Merano e trasferito in carcere a Trento ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Carcere Bolzano Ha Aperto