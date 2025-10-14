Il carcere di Bolzano ha aperto un profilo Instagram
Da circa tre settimane, il carcere di Bolzano ha aperto un profilo Instagram per raccontare la vita quotidiana dei detenuti, le loro attività e i progetti avviati in collaborazione con il comune altoatesino e le associazioni territoriali. A breve, dovrebbe creare anche una pagina Facebook. Si tratta del primo istituto di detenzione in Italia a sperimentare questa iniziativa; avrà una durata di sei mesi e, se si rivelerà un’esperienza positiva, proseguirà. Il carcere si trova nel pieno centro del capoluogo altoatesino, in un edificio dell’Ottocento. Nel luglio del 2024, l’ Associazione Antigone -che tutela i diritti delle persone detenute- lo aveva visitato e aveva denunciato le condizioni strutturali in decadenza, oltre che gravi problemi di muffa e di infiltrazioni, l’assenza di doccia nei bagni, il sovraffollamento e la carenza di personale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il primo carcere d’Italia con una pagina Instagram. È quello di Bolzano, che l'ha aperta con l'ambizione di raccontare anche le cose positive che ci succedono: per ora è un esperimento - via @ilpost - X Vai su X
Questa mattina una delegazione dell'FC Südtirol ha incontrato i detenuti del carcere di Bolzano, che da tempo concilia rieducazione e sport. Il direttore Monti: "Attivato anche un allenamento con il GS Excelsior per un detenuto". - facebook.com Vai su Facebook
Il carcere di Bolzano sbarca sui social per raccontare la riabilitazione dei detenuti: «Non è solo pena, ma anche crescita» - Immaginare la vita dentro al carcere e la riabilitazione dei detenuti non è facile. msn.com scrive
Evasione dal carcere di Bolzano, preso uno dei due fuggitivi - Due detenuti, un cittadino marocchino di 30 anni e un cittadino tunisino di 19, sono evasi nel pomeriggio di domenica 17 agosto dal carcere di Bolzano. Secondo rainews.it
Ancora in fuga uno dei due evasi dal carcere di Bolzano - Si tratta di un marocchino 30enne catturato dalla polizia in piazza Terme a Merano e trasferito in carcere a Trento ... Riporta rainews.it