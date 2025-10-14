Il canto | l' anima dell' Europa senza confini Compositori contemporanei giuliani friulani sloveni e scandinavi

“Il Canto: l’anima dell’Europa senza confini” - Compositori contemporanei giuliani, friulani, sloveni e scandinavi è il titolo del progetto che è stato ideato dal Gruppo Incontro di Trieste per essere realizzato anche nell’ambito degli eventi di “Gorizia–Nova Gorica capitale europea della Cultura. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

