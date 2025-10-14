Continua la polemica politica sul taglio di alberi e piante nel cosiddetto " giardino dei cinque sensi " e nelle aree comunali limitrofe a via Redipuglia, effettuato sabato 4 ottobre nell’ambito dei lavori di potenziamento della linea ferroviaria. A sollevare la questione è il gruppo di opposizione Canegrate nel Cuore, che denuncia come l’intervento sia "apparso in contrasto con quanto comunicato dall’amministrazione comunale". Il capogruppo Matteo Matteucci (nella foto) ricorda che lo scorso 6 giugno il gruppo aveva chiesto chiarimenti via e-mail sugli interventi previsti in via Redipuglia e sugli eventuali abbattimenti di piante di pregio presenti nel giardino e nelle aree comunali limitrofe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il cantiere Rfi taglia gli alberi. Sopralluogo del Comune