Il cantiere Rfi taglia gli alberi Sopralluogo del Comune
Continua la polemica politica sul taglio di alberi e piante nel cosiddetto " giardino dei cinque sensi " e nelle aree comunali limitrofe a via Redipuglia, effettuato sabato 4 ottobre nell’ambito dei lavori di potenziamento della linea ferroviaria. A sollevare la questione è il gruppo di opposizione Canegrate nel Cuore, che denuncia come l’intervento sia "apparso in contrasto con quanto comunicato dall’amministrazione comunale". Il capogruppo Matteo Matteucci (nella foto) ricorda che lo scorso 6 giugno il gruppo aveva chiesto chiarimenti via e-mail sugli interventi previsti in via Redipuglia e sugli eventuali abbattimenti di piante di pregio presenti nel giardino e nelle aree comunali limitrofe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sequestro dei Carabinieri Forestali a Ostuni: sigilli a cantiere di taglio boschivo in località Gorgognolo - facebook.com Vai su Facebook
Il cantiere Rfi taglia gli alberi. Sopralluogo del Comune - Continua la polemica politica sul taglio di alberi e piante nel cosiddetto "giardino dei cinque sensi" e nelle ... Scrive ilgiorno.it
Il verde in città: alberi tagliati e mai ripiantati. L'assessora annuncia l’avvio di un piano per l’Ambiente - Non sono più semplici elementi di arredo urbano, che abbelliscono un quartiere, gli alberi sono diventati essenziali per mitigare le temperature, per offrire ombra ai passanti, per ... Riporta quotidianodipuglia.it
Alberi tagliati sul Castro. Il cantiere della discordia riparte subito dopo l’incontro - Dopo il vertice tra il Comitato di cittadini in protesta e il Genio Civile. Secondo lanazione.it