Il cantiere Aca di corso Vittorio avanza | corsia unica tra via Genova e corso Umberto I e le fermate dei bus traslocano
Nuova fase per il cantiere Aca in corso ormai da mesi su corso Vittorio Emanuele per la posa in trincea di una doppia condotta in un canale esistente dell’Aca. Scattano quindi le modifiche alla viabilità che prevedono anche lo spostamento delle fermate degli autobus Tua. Nello specifico, come da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
News recenti che potrebbero piacerti
? Il corso è obbligatorio per chi già utilizza o deve utilizzare in cantiere escavatori, pale caricatrici, terne e autoribaltabili. ? È un’opportunità concreta per chi vuole entrare nel settore edile: imprese di costruzioni, movimento terra, stradali e lavori pubblici ce - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, lavori in corso Vittorio Emanuele: riparte il cantiere del terzo e ultimo lotto - Dovendo prendere in prestito le parole di un antico proverbio, cambiandole a misura di Salerno, il risultato sarebbe comunque «dopo le feste si ricomincia con il ... Si legge su ilmattino.it
Salerno, i lavori di restyling del Corso ripartono lunedì 4 marzo dopo lo stop per le Luci - Ripartiranno il prossimo lunedì 4 marzo i lavori di riqualificazione urbanistica del Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Segnala ilmattino.it
Napoli, Corso Vittorio Emanuele senz’acqua per guasto: i tempi e le zone interessate - Tutto è partito da una segnalazione al call center dell'Abc, l'azienda speciale dell'acqua pubblica del Comune ... Come scrive fanpage.it