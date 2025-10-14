Il Cantico dei Cantici L’omaggio di Pieve Fosciana

A Pieve Fosciana, nella Loggetta adiacente la chiesa parrocchiale, per celebrare gli 800 anni circa della composizione del Cantico delle creature, è stato allestito un diorama all’aperto che ha come soggetto San Francesco che predica agli uccelli. "Abbiamo preso – spiega Maurizio Turriani – questo episodio della vita del Santo d’Assisi molto conosciuto e un soggetto iconografico molto popolare. La leggenda, come molti sanno, narra che San Francesco, vedendo una grande quantità di uccelli posati sugli alberi, si rivolse loro con un discorso di lode verso il creatore. L’evento è interpretato come simbolo della capacità di Francesco di comunicare la parola di Dio anche ai più semplici e alla natura, e della sua profonda connessione con il creato". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Cantico dei Cantici. L’omaggio di Pieve Fosciana

