Il cane della polizia locale fiuta la droga nel giubbotto di un passante | trovato hashish

Stavano svolgendo un controllo mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona antistante la stazione, quando ad un certo punto l'attenzione degli agenti della polizia locale è stata attratta dal cane antidroga Chloe che ha puntato la tasca destra del giubbotto indossato da. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

