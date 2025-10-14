Il calcio italiano è marcio: arriva la denuncia della Meloni Ecco le prove che fanno tremare la Serie A"> Il presidente del Consiglio ha messo nel mirino il calcio italiano, che sta affrontando dei problemi molto importanti. Negli ultimi anni, l’opinione che il calcio italiano sia “marcio” è diventata sempre più diffusa tra tifosi e osservatori. Tra scandali, plusvalenze fittizie, scommesse illegali e decisioni arbitrali controverse, molti vedono un sistema inquinato da interessi economici e politici. La fiducia nelle istituzioni sportive, dalla FIGC alla Lega Serie A, si è progressivamente erosa, alimentando la sensazione che trasparenza e meritocrazia siano ormai un miraggio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il calcio italiano è marcio: arriva la denuncia della Meloni | Ecco le prove che fanno tremare la Serie A